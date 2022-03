Territori demana una anàlisi a l’IVF

El projecte de nou estadi que el València CF va presentar per registre d’entrada el passat 8 de març a la Conselleria d’Economia i a la Conselleria de Territori està sent avaluat pels tècnics i els representants del Consell. Encara no s’hi ha emés cap dictamen i en el club ja preveuen una reunió, encara sense data fixa, per a discutir-ne els termes i conéixer de primera mà aquells punts en els quals les institucions demanen una millora de la documentació i les garanties. Els responsables polítics de les diferents àrees que tenen poder de decisió quant als beneficis urbanístics que el club vol mantindre amb la presentació d’aquest projecte ja comencen a parlar sobre la documentació que tenen a les mans. Des de la Conselleria de Territori, Arcadi España va exposar que, després de fer la primera anàlisi dels documents, ha demanat a l’Institut Valencià de Finances una anàlisi de les garanties presentades pel club.

“En l’IVF compten amb experts per a analitzar els avals i la viabilitat dels projectes perquè ens donen una resposta”, va explicar el conseller en relació amb l’apartat econòmic. I és que aquestes garanties o avals són un dels punts que estan en el centre del debat, a més de les característiques tècniques que ha de reunir l’estadi per a rebre la llum verda per part dels responsables de l’Administració valenciana. També sobre això es va manifestar, des d’Economia, Rafael Climent, en unes declaracions per al programa Les notícies del matí d’À Punt: “Per primera vegada hi ha un projecte i hi ha avals, ara cal veure si és executable o no, jo crec que sí. S’ha d’estudiar detalladament. Ens reunirem en el moment degut amb els informes damunt de la taula”, va exposar el conseller.

Des de la Conselleria no només s’ha remés el projecte, per a fer-ne una anàlisi econòmica, a l’IVF, també a l’Ajuntament. L’estadi ha de complir una sèrie de requisits tècnics per a respectar l’acord urbanístic al qual va arribar el club amb les institucions. Aquest estudi competeix al consistori: “També li hem demanat a l’Ajuntament de València que analitzen l’ordenació del plantejament. És a dir, si el projecte presenta les condicions i si es compleix el conveni des del punt de vista municipal i urbanístic. Quan tinguem aquests informes, siguen favorables o no, també hi sumarem l’informe de l’IVF, per a valorar bé la solvència i les garanties aportades per la propietat del València”, va exposar Arcadi España, que vol comptar amb tots els informes pertinents al voltant del projecte presentat pel club.

Ara, el València es manté expectant a l’espera d’una resposta per part de les conselleries, mentre espera també una reunió entre Anil Murthy i Ximo Puig per a tractar el tema de l’estadi i poder continuar avançant en una direcció o en una altra. No obstant això, des de la Generalitat Valenciana argumenten que, abans d’aquesta reunió entre els dos presidents, ha d’haver-hi una trobada dels tècnics del València amb els de les conselleries de Política Territorial i Economia.