Alacant recorda Miguel Hernández 80 anys després de la seua mort

Flors roges, morades i grogues, els colors de la República, han sigut depositades per diversos col·lectius en el lloc exacte on va morir el poeta Miguel Hernández als 31 anys tal dia com hui fa just 80 anys, un complex d’edificis que aleshores era el reformatori d’adults de la ciutat d’Alacant.

L’universal poeta andalús va morir a les 5.32 hores del 28 de març de 1942 en la infermeria d’aquest penal alacantí, i en el lloc on es trobava aquest pavelló per a atendre els malalts hi ha un monument que el recorda, el mateix lloc on hui hi ha dos rams de flors, un col·locat pel PCE-PCPV i l’altre de la Comissió Cívica d’Alacant per la Memòria Històrica.

En un dels rams hi ha un text que recorda que, amb només 31 anys i afligit de tuberculosi, Miguel Hernández “moria en aquest lloc, on estava situada la infermeria de la presó d’adults”, i que això ocorria “abandonat en la seua malaltia per les autoritats franquistes per no renegar dels seus ideals republicans”.

“Els teus camarades no t’obliden”, afig la carta, al costat d’un vers del poeta que diu “pero hay un rayo de sol en la lucha/que siempre deja la sombra vencida”.

En l’actualitat, l’edifici de l’antic reformatori d’adults d’Alacant acull part del Palau de Justícia de la ciutat, amb el jutjat de guàrdia, el d’instrucció i el penal, entre altres.