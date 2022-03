Albal eleva a cinc les multes a puters per mantindre relacions sexuals en la via pública

L’Ajuntament d’Albal eleva fins a cinc el nombre de puters que han sigut sorpresos per la Policia Local tenint sexe en els seus vehicles en les zones perifèriques i industrials de la localitat de l’Horta Sud. Aquest passat diumenge, durant la vesprada-nit, els agents van descobrir tres homes d’uns 40 anys quan tenien relacions amb tres dones prostituïdes. Les tres multes se sumen a les dues interposades amb anterioritat, entre l’última setmana de febrer i la primera quinzena de març, i ascendeixen a 800 euros cada una. Les cinc es produeixen en un període de tan sols un mes. Una satisfacció per a l’alcalde, Ramón Marí, que hui mateix ha felicitat l’intendent Manuel Ocaña i els agents que han participat en aquesta nova operació. El primer edil vol proposar al Ple que aquests efectius siguen condecorats per les seues actuacions per a combatre la prostitució, una lluita pionera que Albal s’ha pres molt seriosament després de la mort de dues dones prostituïdes al terme.

Més policies, més seguretat i més vigilància

La població va incorporar cinc agents i va consolidar el càrrec d’un altre efectiu fa unes setmanes. “El reforç del cos policial, que creix fins als 28 efectius, ens ha permés controlar més i millor els punts negres on acudeixen els prostituïdors, com s’està demostrant”, explica Ramón Marí, que subratlla que no vol aquesta imatge per al poble, ni que les dones patisquen explotació. “Estem liderant la lluita contra el tràfic de dones i de xiquetes i el combat per l’erradicació de la violència de gènere, amb resultats molt lents, però sense defallir”.

L’última multa que va registrar Albal a un puter data del 9 de març en un patrullatge rutinari de la Policia Local. Després dels ressons del feminisme sonant encara als carrers, els agents van detectar moviment en un vehicle on presumien que s’estava practicant sexe. En quatre dels cinc multats, així és com s’ha enxampat el prostituïdor, menys en la primera multa, la qual cal recordar que es va aplicar a un jove que va denunciar davant dels locals que una dona prostituïda li havia cobrat sense satisfer les seues necessitats, raó per la qual va acabar sent multat.

En la resta de casos, els consumidors i les víctimes —totes de nacionalitat estrangera, motiu pel qual el Govern Local sospita que siguen víctimes en mans de proxenetes— han reconegut l’acció fruit de la sanció. El quart home sancionat s’investiga per falsificació de moneda, davant de la sospita que va pagar amb un bitllet fals.

Albal, pionera en la lluita

Després de l’ordenança municipal de la dignitat promoguda per l’executiu de Ramón Marí i que va ser aprovada el setembre de 2021, l’alcalde s’ha dirigit a Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Governació i Reformes Democràtiques de la Generalitat Valenciana per a manifestar-li el seu suport en la lluita contra la prostitució i la violència exercida contra les dones i posicionar-se a favor de l’abolicionisme. Aquest dimecres 30 de març, el president del consistori acudirà al Fòrum valencià per l’abolició de la prostitució que organitza aquesta conselleria al Palau de Congressos d’Elx.