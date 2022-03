Detenen a Carlet tres homes per temptativa d’homicidi en una batussa

La Guàrdia Civil de Carlet ha detingut tres homes de 18, 19 i 20 anys pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i renyina multitudinària. El succés va ocórrer la matinada del 17 de març en un casal faller de la localitat, on un jove de 14 anys va resultar ferit greu per un apunyalament i quatre persones més van haver de ser ateses per ferides lleus. L’autoritat no descarta més detencions.

L’operació KAVICA va començar el passat dia 17 amb una batussa multitudinària, en un casal faller de Carlet, en la qual van participar unes vint persones. A conseqüència d’aquesta baralla, un jove de 14 anys va patir una perforació al pulmó i al fetge per un apunyalament, raó per la qual va haver de ser ingressat d’urgència a l’UCI de l’Hospital de la Ribera, on es recupera favorablement. Quatre persones, una xica de 16 anys i tres homes més de 17 i 19 anys van patir ferides lleus. S’han entregat les diligències al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Carlet. L’operació continua oberta i no es descarten més detencions.