Els col·legis valencians no tenen cap classe confinada. Així ho ha confirmat la Conselleria d’Educació en el balanç setmanal que publica cada dilluns i que, en aquesta ocasió i per primera vegada des de setembre de 2020, mostra que divendres els centres educatius van tancar sense registrar “grups bambolla” confinats, siga per quarantenes dictades aquells dies o per complir-ne una prescrita anteriorment.

Així, Educació assenyala que durant la quarta setmana de març, “el 100 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència”. Per això, les autoritats sanitàries han determinat que, en data del passat divendres 25 de març, no hi haja confinat cap grup de cap centre educatiu, detallen. Es tracta d’una situació que encara no havia ocorregut durant la pandèmia, des que el setembre de 2020 es van recuperar les classes presencials —després del confinament—, però sí que era previsible, perquè els últims balanços havien registrat les dades més positives dels últims dos cursos en crisi sanitària. La baixada de la sisena onada (amb menys contagis, també entre alumnat i professorat), els avanços de la vacunació infantil, la caiguda de les quarantenes generalitzades i la flexibilització dels protocols en els centres educatius, són algunes de les claus per a aconseguir les 0 aules tancades. Baix percentatge de contagis No obstant això, sí que hi ha una certa incidència de la malaltia entre la comunitat educativa, encara que, com les últimes setmanes, continua sent molt baixa i lluny dels moments més difícils de la sisena onada. La Conselleria detalla que el 0,18 % del total de l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinat, ja que al 0,12 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,06 % d’alumnes per haver sigut contacte estret amb positius, unes dades que no han variat en els últims 7 dies. Respecte al personal docent, el 0,44 % està confinat, un 0,20 % més que la setmana passada. Aquest percentatge ve donat perquè al 0,30 % del professorat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,14 % en aïllament preventiu.