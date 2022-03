Retiren 10.500 tones d’arena dels passejos marítims

Les platges urbanes de València es preparen per als visitants de la primavera després del temporal de pluja i vent que ha colpejat la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament de València està netejant i condicionant l’arena arrossegada per la tempesta Celia dels passejos de les platges urbanes de Malva-rosa, Cabanyal i Pinedo. S’estima que, quan acabe aquesta acció, s’hauran retornat a les platges 10.500 tones d’arena acumulada a les zones per als vianants.

“El servei de neteja està duent a terme un dispositiu d’arrossegament per a retornar tota l’arena desplaçada dels passejos a la platja”, ha explicat el vicealcalde Sergi Campillo. A més, l’arena amuntegada pel vent i la provinent del trasllat s’ha d’escampar i anivellar amb tractors perquè siga accessible a tots els usuaris de les platges. “Cada matí, hi ha set equips treballant a les platges del nord i un altre en el sud, ja que és en el nord on hi ha hagut més acumulació d’arena pel temporal. I a la vesprada, set equips més continuen fent treball en el nord”, ha afegit el regidor d’Ecologia Urbana. Per als treballs es compta amb deu persones i nou tractors amb anivelladores. El temporal ha afectat 2,2 quilòmetres de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa en el nord, i un quilòmetre a la platja de Pinedo, en el sud.