Centenars de transportistes mantenen la parada en polígons i al port de València

La vaga del transport de mercaderies per carretera es manté aquest dilluns a la Comunitat Valenciana sense incidents, amb nombrosos camions parats en els aparcaments de polígons industrials i del port de València, on s’han establit punts d’informació.

El president de l’Associació de Transport Portuari (Asotranport), Álvaro Ortiz, ha informat que uns 2.000 camions romanen parats des de primera hora del matí al port de València, on aquest dilluns no s’han registrat retencions de trànsit.

A Mercavalència han assegurat que la jornada s’està desenvolupant “amb tranquil·litat”, sense piquets ni incidents, i agents de la Policia han vigilat durant la nit els accessos al recinte.

La Plataforma en Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera, convocant de les parades en el sector, ha instat els camioners i altres conductors professionals a continuar fent “visibles” les seues protestes, quan, en la seua opinió, ja s’encara “la recta final” del conflicte.

En un missatge publicat aquest dilluns en les seues xarxes socials, els responsables de la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport per Carretera han insistit que l’Administració “ha de donar-hi sí o sí una solució, perquè no es pot aguantar molt més” en aquesta situació, en referència als problemes de subministrament derivats de la seua mobilització.