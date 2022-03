El 40% dels xiquets que arriben d'Ucraïna s'escolaritza a la Comunitat Valenciana

El sistema educatiu valencià està escolaritzant en aquests moments "més del 40 % de l'alumnat ucraïnés que arriba a Espanya". Així ho ha comunicat aquest matí el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, després de la visita al CEIP Nuestra Señora del Rosario a Torrevieja, un dels huit col·legis de la localitat on s'han habilitat aules extraordinàries.

Segons les dades facilitades, la Generalitat atén 1.917 escolars ucraïnesos. Fa tan sols una setmana eren 1.200 xiquets i xiquetes. Es tracta dels 1.746 refugiats que Educació està escolaritzant als centres educatius valencians i dels 171 fills i filles de famílies que estan acollits en albergs de la Generalitat i que han arribat pels mitjans de cooperació humanitària institucional.

A més, Marzà ha anunciat la gratuïtat de menjador escolar per a tot l'alumnat desplaçat d'Ucraïna i, en el tram de 0 a 3 anys, les ajudes màximes del Bo Infantil.

Quatre noves aules

A València, els col·legis acullen 678 xiquets i xiquetes refugiats, i a Castelló, 139. La major part està escolaritzada a Alacant, amb un total de 929 escolars. Especialment a la comarca del Baix Segura, que compta ja amb 281 alumnes ucraïnesos.

"Per això, hem activat les 11 unitats extraordinàries en tres col·legis i cinc instituts de Torrevieja -on hi ha ja 132 escolars refugiats- i quatre unitats més en col·legis i instituts de Guardamar del Segura", ha assenyalat Marzà.

El CEIP Virgen del Rosario compta ja aquesta setmana amb 31 menors escolaritzats, informen des de la conselleria. En concret, es van activar quatre aules noves, dues en Infantil i dues en Primària, amb professorat extra i dotació de material, que se sumen a les aules ordinàries que disposen de places.

"La dinàmica d'acolliment educatiu i emocional del centre segueix unes pautes molt concretes perquè es vagen adaptant a unes noves circumstàncies després del dur colp i el canvi brusc en les seues vides: fugir de la seua terra a un altre país, deixar arrere persones estimades i viure en una incertesa", ha explicat Marzà en la visita.

El responsable d'Educació també ha estat acompanyat per la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, i el director territorial de la Conselleria a les comarques d'Alacant, David Vento.

En la mateixa línia que Ximo Puig i Mónica Oltra, Marzà també ha demanat al Govern d'Espanya que "faça un repartiment de refugiats per comunitats perquè no s'acumulen en un mateix espai on hi ha més gent, com ara Torrevieja, Benidorm, Altea o la costa d'Orihuela, ja que són municipis que ja estan rebent molta gent".