L'EMT compra 20 autobusos elèctrics amb fons Next Generation

El Consell d'Administració de l'EMT ha aprovat hui l'adquisició de 20 autobusos elèctrics a Man Truck & Bus Iberia per un import de 10,7 milions d'euros. Aquests autobusos, que arribaran a EMT a principis del pròxim any, són finançats pels fons europeus Next Generation. Tots són vehicles de propulsió elèctrica de 12 metres de longitud, no empren cap mena de combustible fòssil i compten amb un disseny per a prestar un servei urbà amb la màxima seguretat, accessibilitat i confort.

“És una gran notícia perquè aquests autobusos 100 % elèctrics i zero emissions ens permeten continuar potenciant un transport públic de qualitat per a la ciutadania i avançar cap a la descarbonització de la ciutat per a fer-la més saludable i sostenible”, ha assenyalat el president d'EMT, Giuseppe Grezzi. En la sessió de hui, també s'ha aprovat l'adjudicació de la renovació de la infraestructura a bord dels autobusos que permetrà incorporar noves formes de pagament a través del mòbil o targeta bancària. La renovació del ticketing s'ha adjudicat a Inetum per valor de 2,8 milions d'euros, un projecte que també serà finançat pels fons europeus. D'altra banda, els consellers i les conselleres han aprovat la formulació de comptes del 2021, "un exercici que EMT va tancar amb un resultat positiu de tres milions d'euros", segons assenyalen fonts de l'empresa municipal. La xifra de negocis va arribar als 29 milions d'euros, un 23 % més que en 2020, gràcies a l'increment de persones usuàries, que es va situar en els 58,3 milions, 6,5 milions més que en 2020.