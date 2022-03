Les lesions no deixen viure el Llevant UE

La temporada 2021/22 està sent molt complicada per al Llevant UE. Els resultats no estan arribant i la carrera per evitar el descens està sent encara més difícil pel fet que les lesions estan castigant durament l'equip i condicionant la preparació dels partits. Quasi tots els integrants de la plantilla han passat per la infermeria aquesta temporada i alguns en diverses ocasions. Aquest dissabte la línia més limitada serà la davantera, però unes altres setmanes han sigut la defensa i el centre del camp els grans perjudicats.

A la lesió de Jorge de Frutos, que pot allargar-se fins a final de temporada, s'han sumat de colp les de Dani Gómez i Soldado. Cap dels tres cau per primera vegada: tots s'havien lesionat al principi de la temporada al mateix temps. La defensa també arriba minvada: Mustafi acaba de recuperar-se de l'esquinç de genoll i Duarte acaba de patir el mateix tipus de lesió. Clerc, també afligit d'aquesta articulació, va intentar jugar infiltrat però ha hagut de parar. La seua baixa es va solapar amb la de Franquesa i d'ací va sorgir el recurs d'emergència d'alinear Son per l'esquerra, que va acabar funcionant. Recentment Postigo i Vezo també van estar KO i Alessio Lisci va haver d'alinear per obligació durant tot un mes el mateix trio de centrals. Un dels futbolistes més afectats és Campaña. El sevillà podrà reaparéixer contra el Vila-real després de rebre diagnòstics contradictoris sobre la lesió en el soli de la qual acaba d'eixir. En total són quinze els encontres que s'ha perdut aquesta temporada, sumats a la seua llarga absència de la temporada passada.