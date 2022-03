La Pobla de Vallbona recepciona els 29 habitatges de persones que anaven a ser desnonades

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l'alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, han signat un conveni de col·laboració per a la cessió temporal de l'ús de 29 habitatges propietat de la Generalitat per a destinar-los a lloguer social o a l'allotjament de persones en especials situacions de vulnerabilitat residencial.

Es tracta d'immobles dels carrers Sant Sebastià 108 i Argila 99, les famílies dels quals anaven a ser desnonades i que, gràcies a l'actuació de la Conselleria, van poder quedar-se a les seues cases. Els fets van succeir a la fi de novembre de 2020, quan es va tindre coneixement que més de 30 famílies anaven a ser desnonades el 8 de desembre de 2020.

Els equips jurídics de la Conselleria i de l'Ajuntament, junt amb la col·laboració de la PAH, van aconseguir ajornar els desnonaments al 8 de febrer de 2021. En un temps rècord, la Conselleria va negociar amb l'empresa Divarian la compra dels habitatges, que van passar a ser de propietat pública.

Héctor Illueca ha manifestat que aquest conveni té "una significació doble" quant a les polítiques d'habitatge que s'apliquen a la Comunitat. D'una banda, "és la concreció del compromís de la Generalitat en la lluita contra l'emergència residencial que pateix la societat valenciana. Una mostra de com les institucions poden actuar en favor dels més vulnerables" de la societat per a protegir l'interés general.

En aquest sentit ha ressaltat "la implicació de l'equip municipal en un episodi emblemàtic per a les polítiques d'habitatge que lluiten contra l'emergència residencial" i ha definit com a "actuació transcendent la que es va dur a terme per l'important contingut social i també per la perspectiva municipal".

Amb aquesta signatura "tanquem un procés pel qual hem aconseguit que 29 famílies puguen continuar vivint amb dignitat". Un procés en el qual la Generalitat "ha actuat per a prioritzar el seu benestar davant dels beneficis de les entitats financeres".

D'altra banda, ha explicat que aquest conveni "suposa un pas més en la ferma determinació de la Vicepresidència Segona d'acostar les polítiques d'habitatge a l'àmbit municipal".

D'aquesta manera, les 29 cases adquirides per la Generalitat passen a ser gestionades per l'Ajuntament. Amb tot, "gràcies a mecanismes d'adquisició de la Generalitat, la Pobla de Vallbona ha passat de no tindre parc públic a disposar de 33 habitatges en aquesta legislatura", ha destacat el vicepresident.

Ara, amb aquest conveni, la Generalitat cedeix en usdefruit a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona els habitatges. A partir d'ací, serà el mateix consistori el que s'encarregarà de la gestió dels immobles i percebrà els ingressos provinents de l'arrendament. A més, es podran incorporar al Registre d'immobles per a habitatge social de l'Ajuntament.

Per la seua banda, l'alcalde de la Pobla ha mostrat la seua satisfacció per un conveni que suposa la formalització d'un treball de més d'un any que "soluciona un potencial desnonament que haguera sigut molt dramàtic" per a moltes famílies. Amb això es demostra que s'ha fet "una bona gestió de la política d'habitatge".

Després de la signatura, en la qual han estat acompanyats per la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris, han visitat l'edifici d'habitatges objecte del conveni i el vicepresident ha pogut parlar amb algun dels seus residents.

Situacions d'emergència

Aquestes cases es posaran a la disposició de persones o unitats de convivència en situacions d'emergència en règim de lloguer social o seran destinades a reallotjament, de manera que els possibilite l'accés temporal a un habitatge de titularitat pública quan no disposen d'una solució residencial digna i adequada. Entre aquestes situacions està, entre altres, haver patit desnonament del seu habitatge habitual, residir en cases que no són adequades o situacions d'amuntegament.

La Generalitat cedeix gratuïtament l'usdefruit dels habitatges, mentre que l'Ajuntament es compromet a gestionar els habitatges, adjudicar-los a les persones o unitats de" convivència que complisquen les condicions de necessitat residencial, fer la subscripció dels contractes d'arrendament i el seguiment i control del compliment de les obligacions dels arrendataris.

La vigència del conveni serà de 10 anys sense perjudici de les pròrrogues que, pel mateix període, puguen acordar-se entre les parts fins a un màxim de 30 anys.

La compra d'aquests habitatges ha suposat una inversió d'1,7 milions d'euros. Junt amb aquestes, la Conselleria també va adquirir al municipi un altre habitatge al BBVA i, a finals de 2020, es van comprar tres habitatges més a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb).