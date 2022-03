El síndic de Greuges reclama canviar la gestió de les ajudes a la dependència a causa de la seua lentitud

El síndic de Greuges alerta en el seu Informe anual 2021 de la lentitud de les administracions per a resoldre els tràmits de la ciutadania. El defensor del poble valencià carrega contra la "incapacitat de les administracions per a satisfer en un termini raonable de temps drets vitals de la ciutadania", un problema que assenyala que és a causa de "la falta de mitjans i la ineficaç gestió dels recursos", i que ha concentrat la majoria de les queixes al síndic en 2021.

D'aquestes queixes, n'hi ha dues en les quals es posa l'accent principalment: les de la renda valenciana d'inclusió i la dependència, les dues que porta la Conselleria de Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra. De fet, en el seu document advoca per un canvi del procediment de gestió d'aquestes dues línies d'ajudes, les que considera "de major urgència".

En la informació anual del síndic Ángel Luna, que ha entregat el seu informe a les Corts, denuncia que moltes de les situacions que s'assenyalaven en l'Informe anual 2020, i fins i tot en anys anteriors, han continuat manifestant-se durant 2021. "Aquests problemes recurrents posen de manifest la incapacitat de les administracions per a satisfer drets bàsics de la ciutadania, amb els actuals mitjans i procediments administratius vigents", expressa el document. En total, s'han atés, en 2021, 16.765 consultes, un 4 % més que en 2020, i se n'han iniciades 4.125, un 2 % més que l'any anterior.

I encara que esmenta que una part del problema podria ser per la falta d'un finançament adequat per a la Comunitat Valenciana, expressa que el paper del síndic és "assenyalar les més notables mancances en el funcionament de les entitats públiques".

Així, indica que, malgrat la justificació de les administracions de falta de mitjans com a motiu del retard, no es descarta que el problema "no siga tant la falta generalitzada de personal, com el sistema estàtic i poc eficaç de gestió dels recursos, que no té en compte l'increment de càrregues de gestió que es produeix en moments determinats en alguns serveis i la disminució en uns altres".

"A més, tampoc s'han resolt els innombrables problemes que ocasiona el mal funcionament de les aplicacions informàtiques utilitzades en la gestió dels títols de família nombrosa, de la dependència i, especialment, de la renda valenciana d'inclusió", indica el síndic, per a qui abordar aquestes mancances "és molt urgent".

Malgrat que un terç de les més de quasi 3.000 queixes admeses a tràmit van referides al departament d'Oltra, l'informe també alerta dels problemes en sanitat i habitatge. Així, respecte a la primera, l'informe destaca "el col·lapse que ha patit l'atenció primària i la sensació d'abandó patida per la població en els casos de necessitat immediata de contactar amb els centres de salut".

En aquest sentit, el síndic demana que s'aborden amb urgència les moltes mancances del sistema de salut pública i d'atenció primària, sense menyscapte de l'atenció especialitzada i hospitalària. D'altra banda, també alerta de la vulneració dels drets elementals dels demandants d'habitatge públic, i "els greus atemptats al dret a la participació política també han provocat nombroses denúncies al síndic recollides en l'Informe anual de 2021".