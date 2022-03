Xàbia aconsegueix una reivindicació històrica i tindrà aquest estiu una reguarda de bombers

Xàbia ha aconseguit una reivindicació històrica. Aquest municipi sempre pateix pels incendis a l'estiu. Els dos més greus, els del Montgó de 2014 i la Granadella de 2016, van arrasar més d'un miler d'hectàrees de gran valor natural i paisatgístic i van obligar a desallotjar milers de veïns.

El pròxim estiu ja funcionarà a Xàbia una reguarda de bombers. S'està habilitant una construcció que té l'empresa municipal d'aigües Amjasa en la zona del Pla, al costat del riu Gorgos i al costat del càmping Xàbia. El Consorci de Bombers de la Diputació d'Alacant hi destinarà una dotació formada per un comandament i tres bombers. Comptaran amb un vehicle rural pesat. Té una autonomia de 3.000 litres d'aigua i de 300 d'escumogen. És versàtil i es pot utilitzar tant en incendis forestals com en urbans.

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, que ha estat hui a Xàbia, ha anunciat junt amb l'alcalde, José Chulvi, la posada en marxa d'aquesta reguarda. Començarà a donar servei l'1 de juliol i funcionarà fins al 30 de setembre. Els dos han coincidit en l'important que és donar una resposta ràpida als incendis i les emergències.