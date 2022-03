Detingut a València un maltractador després de més de mig segle d’agressions i amenaces a la seua dona

Agents del grup GAMA de la Policia Local de València han detingut un home de 83 anys com a presumpte autor d’un delicte de violència masclista contra la seua parella després de 56 anys de maltractament, una situació que la dona no s’atrevia a denunciar perquè “sentia vergonya pel que poguera dir i pensar el seu entorn”.

La detenció de l’home es va produir aquest dimarts a la vesprada i la víctima, que va denunciar maltractaments durant tota la seua relació, des d’agressions físiques fins a amenaces, insults i vexacions, va ser atesa pels agents de la cinquena unitat de districte, segons fonts policials.

Bloquejava l’habitació amb mobles

Les últimes nits, la víctima va haver de bloquejar la seua habitació amb mobles, per a impedir que el seu marit hi accedira, davant de la gravetat de les amenaces que presumptament li dirigia. Pel que sembla, des de feia uns anys no l’agredia físicament, encara que la violència física havia sigut habitual durant molt de temps, però els insults, les humiliacions i les amenaces continuaven sent molt freqüents i la víctima tenia molta por que poguera complir-les.

Els seus fills, amb els quals es va contactar la vesprada de dimarts, i que van reconéixer els maltractaments que ha patit la seua mare tota la vida, li havien demanat, en nombroses ocasions, que se separara, però no ho va fer. “Sentia vergonya pel que poguera dir i pensar el seu entorn”, van dir als agents.

La dona, que no havia treballat mai fora de casa i s’havia dedicat sempre al treball domèstic i a la criança dels seus fills, mancava d’independència econòmica i no s’atrevia a denunciar, “encara que va admetre que així no podia continuar vivint”; ara, els agents del grup GAMA estan assessorant-la per a activar la seua protecció.

El grup GAMA, que actualment protegeix més de 600 dones a la ciutat de València, du a terme programes de detecció de violència de gènere, davant de casos com aquest, amb la seua presència en xarrades i conferències en centres de majors, també a través d’acords amb centres sanitaris els professionals dels quals poden donar la primera alerta que active el procés de detecció d’una víctima de violència de gènere.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha assegurat que es tracta d’un cas “que t’esgarra” i “trenca l’ànima”, un “cas colpidor de 56 anys de maltractaments continuats, 56 anys d’un infern que ningú hauria de viure”. Per a Cano, “caldria demanar a aquells que refuten l’existència de la violència de gènere, que neguen que aquesta dona ha patit maltractaments durant 56 anys”.