Faura arriba a un acord per a eliminar les criticades torres d’alta tensió

Les gestions durant diversos anys han permés que, a la fi, l’Ajuntament de Faura haja arribat un acord per a una de les mesures més demandades pels veïns de la localitat: la retirada de la línia d’alta tensió que travessa el barri d’Almorig i de les dues torres que aquesta porta associada.

Un protocol entre Red Eléctrica Española, Iberdrola, Generalitat Valenciana i el mateix consistori rubricarà el desplaçament de la línia. Aquest acord preveu el finançament, el desenvolupament i els recursos destinats a la intervenció; així mateix, es reserva a l’Ajuntament la potestat de vetlar pel desenvolupament del projecte. “Agraïsc moltíssim al president de la Generalitat que haja apostat per aquest projecte. Encara que no és la primera vegada que el Govern Valencià intenta donar-nos el seu suport, ha sigut ara quan s’ha aconseguit incorporar i dinamitzar”, assegurava l’alcalde, Toni Gaspar.

Red Eléctrica s’ha compromés a redactar els projectes. Així mateix, Iberdrola sustentarà la seua acció en aquest projecte. “D’ací a unes poques setmanes estarà fixat el protocol d’actuació que contindrà les obligacions de cada una de les parts. No obstant això, esperem resoldre, d’una vegada per sempre, aquest problema contra el qual lluitem des de fa anys”, assenyalava Toni Gaspar, alcalde de Faura, després d’anys de gestions en els quals fins i tot va nàixer la plataforma veïnal Torres Fora! per la retirada de l’alta tensió.

La intervenció preveu el desplaçament de la línia d’alta tensió que discorre a escassos metres dels habitatges del barri d’Almorig; aquesta actuació naix dotada d’un pressupost del Govern Valencià que haurà d’executar i administrar l’Ajuntament. El president de la corporació municipal, Toni Gaspar, va voler destacar la tasca desenvolupada per l’equip de govern, així com la confidencialitat que requereixen aquesta classe d’intervencions. “Hem esperat a tindre-ho tot tancat per a anunciar-ho en el Ple. Això no obstant, les entitats implicades han donat llum verda no només al projecte sinó també a la presentació d’aquest en el plenari. Ara només ens queda signar el protocol, una signatura que esperem viure a Faura”.

El portaveu de Junts per Faura, Doménec García, va mostrar el seu suport a la tasca de l’equip de govern, tot i que va requerir, una vegada més, major informació. “No estaria malament informar els veïns, les parts implicades. Entenc que l’acord al qual vam arribar a principis de legislatura no s’ha concretat. No obstant això, per part nostra, el que volem és que la línia d’alta tensió se’n vaja fora. Ens agradaria compartir, informar o explicar més a les parts”, afegia García.

L’alcalde de Faura va voler deixar clar que ha preferit esperar a tindre la negociació forjada. “He optat per la confidencialitat i la discreció. Les negociacions són complicadíssimes. Hi ha hagut molts problemes. En el cas de la xarxa d’alta tensió fins i tot he demanat permís per a poder informar i ara sé que estem a punt de signar el protocol d’ací a unes setmanes”.

Després d’anys de demandes, els veïns d’Almorig esperen la rúbrica de la solució definitiva i, per damunt de tot, la retirada de l’alta tensió que discorre annexa a les seues cases.