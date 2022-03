L’hospital de Gandia, sense pacients covid en l’UCI quasi un any després

L’Hospital Francesc de Borja de Gandia no registra hui cap pacient covid en el seu servei d’UCI. Aquesta situació no es donava des del 28 d’abril de l’any passat, amb la qual cosa fa quasi un any que el servei de pacients crítics no estava lliure de la malaltia del coronavirus.

Durant la sisena onada, el centre va arribar a comptar amb una desena de persones ingressades en aquest servei, mentre que el moment en què més malalts va haver-hi va ser durant la tercera onada, quan aquests pacients superaven la trentena, el gener de l’any 2021.