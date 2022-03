El PSOE encara el seu congrés amb crítiques a Compromís: “Som l’únic projecte progressista no esgotat” per a la ciutat

El PSPV de València encara el seu congrés comarcal a la ciutat, que se celebra el divendres 1 i el dissabte 2 d’abril, amb un discurs replet de crítiques a Compromís i a l’alcalde Joan Ribó. El portaveu del PSPV i regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha presentat el socialista com “l’únic projecte progressista no esgotat” per a la ciutat. A més, en al·lusió a les declaracions de Ribó en les quals deixava caure que qüestions com la guerra d’Ucraïna i la crisi que pot portar aparellada no l’animen a seguir en l’alcaldia ni a presentar-se a les eleccions de 2023, Borja Sanjuán ha recriminat a l’alcalde, sense citar-lo, que “l’esgoten” els problemes i que sembla no tindre energia quan “les coses se li posen més difícils”. Per això, “només amb un projecte polític no esgotat i progressista per a la ciutat de València, liderat per la vicealcaldessa Sandra Gómez”, es poden “resoldre els vertaders problemes de la capital i dels treballadors”, han expressat.

Sanjuán ha tornat a marcar distància respecte a Compromís: “Els nostres socis de govern presumeixen de les nostres fites en la gestió”, ha arribat a dir després de recordar que ahir la coalició valencianista es feia ressò que els governs progressistes han sanejat l’Ajuntament. “Hem reduït un 60 % el deute que vam heretar del PP”, ha subratllat Sanjuán, en un mèrit que va reclamar per al PSOE. Quant a la ponència política que es debatrà i treballarà en el congrés socialista, Sanjuán ha assenyalat que s’hi abordaran les fites registrades en “la mobilitat metropolitana”, amb la imminent posada en marxa de la línia 10 del metro. A més, el portaveu socialista ha assenyalat que, dins d’aquesta visió supramunicipal, “l’EMT ha d’integrar-se en l’Agència Metropolitana del Transport”. Respecte a l’estratègia global, el PSPV reclama una ciutat “perifèrica” on tots els barris tinguen els mateixos serveis de qualitat. “Hem de portar una plaça de l’ajuntament a cada barri”, ha expressat Borja Sanjuán. D’altra banda, el secretari d’organització, Carlos Vila, ha explicat com seran les sessions d’aquest 14é Congrés del PSPV de la ciutat de València, “en el qual participaran 160 militants de les agrupacions de tota la capital, amb una representació paritària”. Vila ha subratllat que l’objectiu d’aquest fòrum és triar el nou equip, la nova executiva, que acompanyarà Sandra Gómez en la seua comesa de “liderar la ciutat a tots els efectes”. Per a Vila, aquest congrés servirà per a consolidar “una secretaria general potent”, capaç de “fer front als reptes d’aquest mandat, amb la vista posada en les eleccions municipals, i al desafiament de donar solucions als problemes de la ciutat”. En aquesta línia, els socialistes constitueixen “el projecte més valent i solvent”, en paraules de Borja Sanjuán, i tenen “la capacitat i les ganes”, enfront de Compromís, de continuar escometent les grans reformes pendents a la capital valenciana. El fòrum polític serà clausurat per Arcadi España, conseller i membre de l’executiva federal de Pedro Sánchez, i per Adriana Lastra, la sotssecretària general d’aquest mateix òrgan federal. La presència de tots dos líders polítics, la mà dreta del president Ximo Puig (España) i la de Sánchez (Lastra), representa també el ple suport de Puig i del president de Govern a Sandra Gómez i al seu projecte polític.