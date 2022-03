El València Basket vol amarrar la segona posició en la Eurocup

Amb una sola victòria en les dues jornades que resten perquè finalitze la fase regular de la 7Days EuroCup, el València Basket s’assegurarà la segona plaça del grup B i, per tant, disposar del factor pista a favor tant en els huitens de final com en uns hipotètics quarts. El premi és prou suculent perquè els taronja afronten la visita de hui al Cedevita Olimpija Ljubljana amb la motivació màxima. Els de Peñarroya, passe el que passe en aquestes dues jornades, ja saben que estaran entre els quatre primers. Ara, l’objectiu és quedar el més amunt possible.

La primera oportunitat d’amarrar aquesta segona plaça la tenen hui i, en cas de fallar, encara podrien aconseguir-ho en l’última jornada davant del Ratiopharm Ulm alemany.

Una vegada més, les absències seran el principal hàndicap per als taronja, que diumenge perdien Klemen Prepelic per al que queda de temporada, operat dilluns d’una fractura de cúbit i radi al braç esquerre. Una baixa que agreuja els problemes amb el joc exterior per a Peñarroya, que continua sense poder comptar ni amb Van Rossom ni amb Dimitrijevic. Els jugadors del planter completen, per tant, la convocatòria: Guillem Ferrando (imprescindible en les últimes jornades), al costat de Millán Jiménez i Alejandro Bellver. No ho tindrà fàcil el València Basket davant d’un Olimpija Ljubljana que està en plena ratxa victoriosa i acumula ni més ni menys que quinze partits guanyats de manera consecutiva sumant Eurocup, Lliga Adriàtica i Copa. En la primera volta, els eslovens s’emportaven la victòria de la Fonteta per 85-97. El València Basket, per la seua banda, arriba a aquesta penúltima jornada de la fase regular amb 11 victòries i 5 derrotes.