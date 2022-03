El Consell estudia avançar els diners dels descomptes al carburant a les gasolineres xicotetes

Aquest divendres entra en vigor el pla de xoc aprovat pel Govern per a contindre la crisi energètica, agreujada des de l'esclat de la guerra a Ucraïna i que té contra les cordes moltes activitats econòmiques a Espanya i la C. Valenciana. Un dels seus punts clau és el descompte de 20 cèntims per litre de carburant que inclou el reial decret. Una bonificació que serà aplicada en el moment del proveïment de carburant i finançada pel Govern (15 cèntims) i grans petrolieres (5), però que haurà de ser avançada per les gasolineres.

Aquest últim punt ha provocat les queixes dels negocis independents no integrats en les grans corporacions, aquells de titularitat familiar, de marca blanca o propietat d'algun grup distribuïdor (Carrefour o Alcampo, entre altres), que alerten que aquest sistema asfixiarà aquestes pimes, que “no tenen la liquiditat necessària” per a fer front a aquestes bestretes, i fins i tot podrà arribar a provocar tancaments.

Per això, el Consell ja es mou a la recerca de solucions que puguen alleujar aquesta càrrega per a les gasolineres valencianes i, segons ha pogut saber aquest diari, considera reunir-se amb representants del sector autonòmic per a conéixer la problemàtica al detall i plantejar possibles ajudes. Fonts de la Generalitat insisteixen que “no hi ha res tancat” a hores d'ara i que primer cal fer números dels recursos disponibles i sobre el format en el qual es desplegaria l'ajuda.

Crèdits a interés 0 per a les gasolineres

Des de la patronal valenciana CEV, no obstant això, apunten a una mesura concreta que ja estaria sobre la taula del president Ximo Puig: habilitar una línia de crèdits a interés zero per a facilitar l'accés a finançament d'aquestes gasolineres. Des de l'IVF neguen que tal extrem estiga ja tancat i només confirmen els contactes entre aquest organisme i Presidència per a desenvolupar algun tipus de mecanisme que ajude aquests negocis.