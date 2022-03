L'auditoria assenyala l'absència de controls en la Societat Pla Cabanyal

L'auditoria de compliment de legalitat de l'exercici de 2020 de la Societat Pla Cabanyal, amb una plantilla d'11 treballadors i encarregada del desenvolupament del pla de rehabilitació del barri del Cabanyal després de la derogació del pla de la prolongació de Blasco Ibáñez, posa diverses objeccions per la falta de controls interns en matèria de personal, compres i contractes menors "recurrents", així com en transparència i compliment d'objectius i avaluació de riscos. La societat, assenyala l'auditor extern (Fides Audit Assurance), "no compta amb un manual que definisca els principals processos de negoci i en què es definisquen activitats, tasques, responsabilitats i límits d'autoritat en els llocs de treball".

En relació amb els objectius i pressupostos anuals, la societat no compta amb un sistema de seguiment formal de les desviacions que es produeixen en què es definisquen els riscos, de manera que les possibles amenaces no queden fora de control. L'auditoria recomana establir barems de valoració de riscos "que pogueren tindre un major impacte en els objectius de Pla Cabanyal i pogueren suposar fraus o provocar incompliments legals". La societat, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros i un resultat pressupostari negatiu en més de 500.000 euros l'any passat, hauria "d'establir objectius en els àmbits estratègic, operatiu, financer i de compliment, així com en aspectes socials i mediambientals". Les reaccions a l'informe d'auditoria no s'han fet esperar. El regidor de Ciutadans Narciso Estellés ha assegurat que la societat no està acabant d'aconseguir la missió de complir amb la seua part de reactivació del barri" del Cabanyal-Canyamelar, i està "destacant més pels problemes interns operacionals que per la seua bona gestió". "La falta de manuals de funcions i procediments comença a ser sospitosament comú en totes les empreses que regeixen Compromís i PSPV", assegura Estellés, qui afig que el Pla Cabanyal "comença a tindre similituds negatives amb l'EMT". Ja que en 2021 no s'han solucionat aquestes circumstàncies de funcionament, esperem que en 2022 se solucionen definitivament". El gerent de Pla Cabanyal, Vicente Gallart, per la seua banda, va explicar que ja s'han corregit els problemes detectats en els contractes menors, cosa que es podrà comprovar en la formulació dels comptes de 2021 i en la pròxima auditoria de legalitat.