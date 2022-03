La Muela de Arriba de Requena ja és bé d'interés cultural

El jaciment arqueològic de la Muela de Arriba de Requena és, des de hui, un bé d'interés cultural per a la Generalitat Valenciana, que n'assegurarà la protecció.

La zona és un terreny pla que actualment està ocupat per cultius, excepte on s'han fet les excavacions arqueològiques durant cinc campanyes.

Fins ara, s'ha trobat un camí empedrat que ascendeix a una lloma on es troben diverses habitacions, com en la zona nord, on també hi ha diverses habitacions similars.

La superfície aproximada que ocupa és de 16.000 metres quadrats i, segons els estudis realitzats, es relaciona aquest assentament amb l'activitat metal·lúrgica.

Es creu que va poder estar en funcionament des de la segona meitat del segle IV aC fins al segle II aC, i estaria estretament relacionat amb la ciutat de Kelin, prop de Requena.