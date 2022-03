El PP d'Alboraia demana accions reals en la neteja del barranc del Carraixet

El Partit Popular d'Alboraia ha presentat una moció per a debatre en el ple del mes de març perquè l'equip de govern emprenga accions contra les administracions responsables de la falta de manteniment i neteja del barranc. Durant aquestes setmanes, les fortes pluges han arribat a produir-ne el desbordament.

Sobre la moció, el PP ha manifestat que el barranc "es troba ple de brutícia i canyes. Des del nostre grup municipal hem demanat moltes vegades que es reclamen actuacions en aquest sentit i res de res".

En aquesta línia, el PP local ha expressat que la moció "pretén fer veure la falta de treball de les administracions implicades en el barranc i que el nostre consistori hi actue tal com han fet altres ajuntaments". De la mateixa manera, han expressat la seua "sorpresa" que, davant la previsió de pluges, "els materials gastats per a la construcció del pont per a vianants i bicicletes no es retiraren, entre aquests els contenidors d'obra que s'hi van usar.“