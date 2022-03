El València CF posarà a la venda menys entrades de les que rebrà

El València CF va comunicar aquest dijous que de les 20.757 entrades que finalment li han sigut assignades per a la final de la Copa del Rei que disputarà el 23 d'abril a l'estadi de la Cartuja contra el Betis, en posarà a la venda entre els seus socis un total de 17.497, per la qual cosa se'n reservarà prop de 3.600 per als seus compromisos.

Els seguidors valencianistes, que se situaran en el gol nord de l'estadi, podran adquirir les seues entrades a partir de dimarts que ve amb preus que oscil·laran entre els 30 i els 109 euros, segons la seua ubicació. Hi haurà, a més, una graderia per a aficionats amb diversitat funcional i una altra per a la graderia d'animació.

El club valencià ha fet públics aquests dies els criteris de preferència que ha establit per a adquirir les entrades. Podran aconseguir-les abans aquells que hagen assistit almenys al 80 % dels partits que l'equip ha jugat aquesta campanya a Mestalla des que es van activar els abonaments, sempre que tinguen una antiguitat mínima de huit temporades, és a dir, almenys des de la campanya 2013-14.

Segons els càlculs del club, prop del 95 % dels socis que compleixen tots els requisits assistiran a l'encontre si així ho desitgen. Tant l'Agrupació de Penyes Valencianistes com el col·lectiu Llibertat VCF han criticat aquests dies que no hi haja una reserva d'entrades per a les penyes com hi va haver en anteriors finals, i que ni tan sols el club haja contestat a la petició de localitats per part de l'Agrupació.