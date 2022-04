Correus completa la seua eixida de l’edifici històric de la plaça de l’Ajuntament

L’edifici històric de Correus de la plaça de l’Ajuntament ja està completament lliure i a la disposició del seu nou propietari, la Generalitat Valenciana, que va certificar la compra d’aquest edifici, a principis d’any, per 22 milions d’euros. Tan sols hi queda el servei d’atenció al client, que romandrà en un lateral del palau de les comunicacions gràcies al pagament d’un lloguer a l’Administració autonòmica, segons han assenyalat fonts sindicals. La idea de la Generalitat és obrir-lo al públic en les pròximes setmanes i organitzar esdeveniments d’“entitat” mentre es fa realitat el projecte definitiu: un museu de les regions i la innovació.

L’edifici de Correus, inaugurat en 1923 durant el Govern de Maura, albergava fins a finals de 2021 la direcció de l’entitat a València, les seus sindicals, el servei d’atenció al client, recursos humans i el servei de carteria de la zona centre. Una vegada formalitzada la compra, es va traçar un pla per a la mudança que havia d’acabar el 31 de març. I així ha sigut.

Segons han explicat fonts del Sindicat Lliure de Correus, la direcció de l’entitat, recursos humans i la carteria del centre ja es troben a la seu del carrer Sant Vicent, 175. En principi, la idea era deixar la carteria a la seu de la plaça de l’Ajuntament per a facilitar-ne el repartiment en la zona centre, però finalment s’ha traslladat a Sant Vicent, on han sigut desplaçats els repartidors.

Pel que fa als sindicats, les seues dependències encara no s’han habilitat i cada una de les cinc representacions sindicals es troba en els seus quarters generals o en oficines llogades.

I roman en l’edifici el servei d’atenció al client, en un lateral d’aquest, al carrer Correus, un local pel qual l’empresa de correus i telègrafs pagarà un lloguer a la Generalitat, segons han revelat les fonts consultades.

Plans de futur

Una vegada alliberat l’edifici, la Generalitat té un pla immediat d’usos. Mentre es fa realitat el projecte final de convertir aquest espai en un centre d’innovació dedicat a les regions, Presidència es proposa dur-hi a terme unes xicotetes obres de condicionament per a iniciar un període de portes obertes i celebrar esdeveniments “d’entitat” relacionats amb la cultura, l’economia o la comunicació, que, al cap i a la fi, és el fil conductor de l’edifici.

Segons fonts de Presidència, la idea d’obrir l’edifici al públic és perquè la gent puga conéixer-lo i apreciar-lo com mai s’havia fet fins ara. Tot sembla indicar que es faran guies i “es posaran els mitjans necessaris per a fer-ho possible en el mínim temps possible”, van dir les fonts.

Pel que fa als esdeveniments, Presidència vol que siguen esdeveniments d’entitat que estiguen a l’altura de l’edifici i que tinguen a veure amb el que sempre ha sigut i serà, un palau de les comunicacions, que, en el futur, serà un centre innovador d’orientació cultural dedicat a les regions.