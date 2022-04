Cullera proposa el turisme de negocis com a estratègia de desestacionalització

Cullera continua impulsant la seua posició com a destinació turística de negocis MICE en el marc de la seua estratègia de desestacionalització, i ahir va acollir la jornada “Turisme MICE. Una oportunitat per a la província de València”, en col·laboració amb la Diputació i Turisme Comunitat Valenciana, per a reflexionar sobre les oportunitats per al sector d’aquest segment d’oferta turística. El terme MICE al·ludeix al turisme de negocis, que inclou el turisme de reunions, conferències, exposicions i congressos.

“El turisme MICE està en alça. És un turisme en el qual la província de València i municipis com Cullera, Gandia, Oliva o la mateixa ciutat de València estan sent capdavanters a l’hora d’albergar aquesta classe d’experiències turístiques que deixen molts recursos i que, sobretot, estan desestacionalitzant el que és la temporada forta d’estiu”, va assegurar l’alcalde de Cullera i diputat de Turisme, Jordi Mayor. Per la seua banda, Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va assenyalar que “continuarem potenciant el turisme de congressos, ja que té un notable efecte d’arrossegament sobre altres productes i destinacions”. L’Ajuntament de Cullera treballa per a presentar, en els pròxims mesos, la candidatura per a entrar a formar part de Spain Convention Bureau, una xarxa que agrupa 57 destinacions de congressos repartides per tota la geografia espanyola.