Els taronja s’aferren al fortí de la Fonteta en defensa de la quarta plaça

El València Basket s’aferra a la Fonteta, feu en el qual no coneix la derrota en els tres primers mesos de 2022 i on ha corregit un mal començament de temporada. Aquesta nit, els homes de Joan Peñarroya tractaran de refer-se de l’entropessó que van patir a Europa per a mantindre’s entre les quatre primeres posicions de la Lliga Endesa. En tot just quatre dies naturals —95 hores i mitja—, l’equip valencià enllaçarà una sèrie de tres partits com a local que començarà hui contra el Lenovo Tenerife (21.00 h, #Vamos), perseguidor immediat en la competició domèstica, i conclourà dimarts amb l’últim partit de la fase de grups de la Eurocup davant del Cedevita Olimpija de Ljubljana.

El partit contra el Tenerife correspon a la jornada 20, ajornada en el seu moment per l’ACB amb l’objectiu de completar abans la primera volta i la classificació per a la Copa. A la recerca de la seua desena victòria consecutiva com a local entre Lliga i Eurocup, els taronja hauran de bregar amb les importants baixes de Prepelic, Van Rossom i Dimitrijevic. Només una victòria separa el València BC, cinqué, del Tenerife, sisé. Guanyar valdria als taronja per a “caçar” els 17 triomfs dels seus predecessors en la taula, Joventut i Baxi Manresa. Amb els de Tenerife, a més de l’entrenador Vidorreta, tornaran els ex Aaron Doornekamp i Joan Sastre. L’escorta mallorquí ho farà per primera vegada des de la seua eixida l’estiu passat.