Els veterinaris valencians assumeixen el treball de control de les mascotes dels refugiats

122 centres veterinaris de tota la Comunitat Valenciana s’han presentat voluntàriament per a assumir, de manera altruista, el treball d’identificació i control sanitari dels animals que, en moltes ocasions, acompanyen els refugiats que ara estan sent acollits. La quantitat de gossos i gats donats d’alta i tractats, si continua el ritme actual, podria disparar-se en les pròximes setmanes.

Els tres col·legis provincials —Icoval (Alacant), ICOVV (València) i COVCS (Castelló) —, així com el mateix Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV), han organitzat aquesta xarxa de centres col·laboradors i, davant de l’absència d’ajudes per part de les administracions, han decidit, a més, finançar el considerable cost econòmic de tot aquest necessari procés.

“De moment, hi ha més clíniques que han volgut solidaritzar-se que animals registrats però això només evidencia que la reacció dels veterinaris valencians davant de la crisi humanitària per la guerra a Ucraïna ha sigut excel·lent”, destaca la presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor.

L’organització col·legial autonòmica dels veterinaris valencians adverteix, d’altra banda, que la vigilància sobre l’entrada d’aquests animals és crucial per a assegurar la salut pública. En primera instància, perquè aquests gossos i gats necessiten ser desparasitats, tractats de l’Echicoccoccus multilocularis, que és endèmic d’Ucraïna, però la presència del qual no s’ha constatat a Espanya, i que pot arribar a produir la malaltia coneguda com a hidatidosi, una zoonosi que podria afectar l’home.

Més amenaça suposa, sens dubte, la ràbia, ja que Ucraïna és l’únic país d’Europa on aquest virus continua molt estés entre animals i persones. Anualment, de fet, hi ha uns 1.600 casos de ràbia en animals en aquell país. Per aquest motiu és tan important que tots els gossos i gats arribats en braços dels refugiats —com així ha quedat protocol·litzat per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i de la conselleria del mateix ram— siguen identificats (mitjançant un microxip), inscrits en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), desparasitats, vacunats amb l’antiràbica i sotmesos a una prova serològica per a comprovar les seues defenses.

Mentre el Laboratori de Santa Fe —que és el centre nacional de referència en sanitat animal— analitza aquestes mostres, els animals han de ser sotmesos a una quarantena. La Conselleria, que és la competent en matèria de sanitat animal, ja ha començat a donar a conéixer als propietaris els primers resultats de les proves serològiques. I a aquesta tasca de control s’han compromés aquests 122 centres col·laboradors, que derivaran els costos del material d’identificació, sanitari i del procés documental als col·legis de veterinaris.