El jutge sol·licita la imputació d’Oltra en el cas dels abusos a una menor tutelada

El titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, que porta la causa contra càrrecs de la Conselleria de Polítiques Inclusives pel presumpte encobriment del cas d’abusos a una menor tutelada per part d’un educador, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que siga citada com a investigada la vicepresidenta Mónica Oltra en apreciar “indicis racionals” de la seua participació en els fets que estan sent investigats.

Després de prendre declaració a tretze investigats, el jutge instructor entén que “s’ha esgotat la investigació en tot el que ha sigut possible sense dirigir el procediment contra la persona aforada, ni afectar els seus drets”. Així, aclareix que s’han ordenat i practicat nombroses diligències d’investigació de caràcter documental i s’han oït tots els investigats no aforats i argumenta que no es poden fer més passos en la investigació sense que la consellera hi figure com a investigada per a no infringir el seu dret de defensa.

El TSJ decidirà sobre la imputació

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana haurà de deliberar ara si, atesa l’exposició raonada dels motius que esgrimeix el jutge instructor, procedeix a citar com a investigada l’aforada Mónica Oltra.

Com ha informat aquest periòdic al llarg d’aquestes setmanes d’interrogatoris als investigats, entre els quals hi ha alts càrrecs de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la investigació se centra en “la sospitosa actuació” del personal directiu i tècnic de la Conselleria, concretament amb la “instrucció parajudicial” que van dur a terme una vegada judicialitzat el cas i dels informes dels quals no es va saber fins a una vegada iniciat el judici contra l’educador, exmarit de la consellera, i que va ser condemnat a cinc anys de presó com a autor d’un delicte continuat d’abús sexual, amb prevalença, a persona menor de 16 anys, així com pel tractament donat a la víctima, a qui no li van donar credibilitat i que fins i tot va ser portada a judici emmanillada.