Problemes informàtics impedeixen aplicar correctament el descompte de 20 cèntims per litre en les gasolineres

Els terminals de venda de bona part de les gasolineres valencianes estan experimentant problemes per a aplicar el descompte de 0,20 cèntims per litre compromés pel Govern pel fet que es tracta d’una bonificació i, consegüentment, està exempta d’IVA. Les independents denuncien una improvisació en la implementació del mecanisme de rebaixes que està provocant que algunes, fins i tot, hagen optat per no obrir a primera hora d’aquest divendres. D’altra banda, el sistema de cobrament de Repsol s’ha col·lapsat davant del gran nombre de sol·licituds.

Segons ha explicat a EFE el president de la Federació Mediterrània d’Empresaris d’Estacions de Servei, Juan José Sánchez Segarra, “no hi ha cap terminal de punt de venda (TPV) preparat per a fer aquesta operació, i això ens està creant un gran problema”.

“És una vergonya i un caos el que està succeint. Potser després no ens voldran abonar els diners que estem avançant per no fer-ho de manera correcta”, lamenta aquest empresari, que afirma que el Govern ha publicat el formulari per a reclamar l’abonament d’aquests descomptes al voltant de les 9.15 hores.

Els problemes de les gasolineres amb els descomptes

“Les gasolineres estan intentant obrir i adaptar-se, però per converses que tenim amb molts empresaris sabem que estan tenint molts problemes. Alguns opten per oferir combustible sense descompte o per demanar als clients que busquen una altra estació de servei on sí que li’l puguen aplicar”, afig el president d’aquesta patronal de gasolineres.

Sánchez Segarra es pregunta si el Govern complirà el seu compromís d’abonar els fons que estan avançant a partir de dilluns. “Ja veurem si passen tres dies o tres mesos”, dubta.

El sistema de Repsol, col·lapsat

Així mateix, en el primer dia en què es comença a aplicar el descompte de 20 cèntims per als carburants, el sistema de cobrament de Repsol, la petroliera amb més estacions de servei a Espanya, s’ha col·lapsat, la qual cosa ha portat, fins i tot, algunes gasolineres a tancar de manera temporal per no poder atendre els seus clients. Fonts de la companyia asseguren que hi ha hagut “un pic de demanda” durant els primers compassos de la jornada que “està alentint el sistema de cobraments”, però afigen que és “un cas puntual que al llarg del matí s’espera solucionar segons entrem en una demanda vall”. “Hi ha tanta demanda de subministrament que s’està alentint el sistema”, afigen.