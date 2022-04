Suport unànime de Pedreguer al poble sahrauí

Pedreguer exigeix al Govern d’Espanya que faça marxa arrere en el seu suport al pla d’autonomia proposat pel Marroc per als territoris sahrauís i que complisca els acords i les resolucions internacionals que advoquen per celebrar un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. El Ple de Pedreguer va aprovar anit per unanimitat la moció de suport al poble sahrauí que va presentar Compromís.

Reclama al Govern d’Espanya la retirada immediata del suport al pla d’autonomia proposat pel Marroc i que redoble els esforços per a fer valdre el dret internacional al Sàhara Occidental. També sol·licita la intervenció urgent de l’ONU i la MINURSO a la zona per a fer complir els acords i les resolucions internacionals i celebrar el referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental, al mateix temps que reafirma el seu compromís amb la República Àrab Sahrauí Democràtica i, especialment, amb la daira d’Amgala, i amb el seu únic i legítim representant, el Front Polisario. El Ple va expressar el seu “desacord absolut amb les últimes accions del Govern espanyol que evidencien un incompliment unilateral de les seues obligacions internacionals”. Representants d’associacions sahrauís i membres d’aquesta comunitat de Pedreguer van omplir la sala de plens.