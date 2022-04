La guerra i la vaga del transport eleven l’atur en 108 persones a la C. Valenciana

Els efectes de la guerra a Ucraïna i la parada del transport durant dues setmanes, que va provocar seriosos problemes de producció en moltes empreses, van trencar al març la tendència a la baixa de l’atur a la Comunitat Valenciana. L’augment de la desocupació va ser més prompte testimonial, del 0,03 % —o, cosa que és el mateix, 108 persones—, però contrasta amb la lleu reducció que va tindre aquest paràmetre en el conjunt d’Espanya, on el nombre d’aturats va baixar al març en 2.921, segons les dades que ha fet públiques hui el Ministeri de Treball. Així i tot, l’increment valencià està lluny dels resultats d’autonomies com Andalusia (1.911) o el País Basc (1.270).

En l’últim any, la Comunitat Valenciana ha vist com les llistes oficials d’aturats es reduïen un 19,40 %, la qual cosa implica que 86.770 persones deixaren d’estar-hi inscrites. La xifra d’aturats se situa en 360.491, per damunt del 10 % dels 3,1 milions d’espanyols que estan en aquesta mateixa situació.

Sectors

Per províncies, Alacant va experimentar una reducció de 1.170 aturats, mentre que els augments van correspondre a Castelló (226) i, sobretot, a València (1.052). Els serveis, especialment per la força d’Alacant, un territori amb gran vinculació amb el turisme, van ser l’únic sector que va tindre un descens en la xifra d’aturats, amb 1.428, però aquesta caiguda va ser insuficient per a contrarestar l’augment d’altres activitats, singularment la construcció, amb 575 més, i el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 730. L’augment en l’agricultura va ser de 130, i en la indústria, de 101.

Malgrat l’increment de la desocupació, març va ser un bon mes per a les contractacions a la Comunitat Valenciana, on se’n van formalitzar 165.544. Aquesta xifra representa un 16,09 % més que al febrer (22.950) i és quasi un 30 % superior que la de fa un any (37.917 més).