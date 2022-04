Les obres per a ampliar el Palau de Justícia de Dénia començaran d’ací a un any

El Palau de Justícia de Dénia fa ja bastants anys que es va quedar xicotet. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha anunciat hui a Dénia que les obres per a ampliar l’edifici començaran la pròxima primavera. Ha agraït a l’Ajuntament la cessió del solar de 870 metres quadrats que hi ha al costat del Palau de Justícia. Bravo ha recordat que els actuals jutjats tenen uns 3.400 m² i ha assegurat que, amb l’ampliació, es duplicarà aquest espai.

Les obres d’ampliació, segons ha precisat la consellera, duraran un any i mig.

Gabriela Bravo ha lamentat que el sisé jutjat d’instrucció, creat el passat 31 de desembre pel Ministeri de Justícia, no tinga encara, quatre mesos després, ni jutge ni lletrat d’Administració de justícia. Ha subratllat que la Conselleria sí que ha complit i hi ha destinat huit funcionaris, a més dels recursos necessaris. Ha avançat que contactarà amb el Ministeri i el Consell General del Poder Judicial per a instar-los al fet que envien un magistrat nou.

L’ampliació del Palau de Justícia permetrà unificar en un mateix edifici jutjats ara dispersos. De fet, el de violència contra la dona funcionarà, mentrestant, en l’edifici municipal de l’antiga Escola d’Idiomes. La consellera ha dit que les obres per a habilitar aquestes dependències començaran al maig. A més, ha indicat que allí hi haurà també la unitat de valoració forense, una cambra Gesell (una habitació preparada per a observar persones) i un equip psicosocial. Gabriela Bravo ha destacat que aquestes dependències estaran preparades per a oferir una atenció integral a les víctimes.