Oltra descarta dimitir encara que siga imputada pel cas del seu exmarit

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha tornat a descartar que vaja a dimitir del càrrec si finalment el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decideix imputar-la pel cas dels abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada, com ha demanat el titular del Jutjat d’Instrucció 15 de València.

“En aquest cas, ni hi ha il·legalitat, ni hi ha falta d’ètica en les actuacions”, ha remarcat Mónica Oltra.

“La dimissió, com he sostingut sempre, té la seua causa i responsabilitat política en una actuació de falta d’ètica o delictiva”, ha precisat, “i ni la línia ètica ni la legal estan en qüestió, perquè tot el que s’ha actuat [per la Conselleria] contradiu la teoria de la conspiració de l’extrema dreta; tot això és mentida, i així ho estan demostrant les actuacions, només faltava que hàgem d’assumir la responsabilitat per les mentides que conten uns altres! Això no és assumir responsabilitats, això és rendir-se davant d’un assetjament i enderrocament motivat per motius polítics, perquè allò que no poden aconseguir en les urnes, ho volen aconseguir amb mentides i amb joc brut en els tribunals”, ha assegurat hui a Sagunt després de participar en la inauguració dels Ludi Sagunti, un festival que ofereix aquesta setmana teatre i tallers clàssics a més d’11.000 estudiants de tot Espanya.

“Un procés construït per l’extrema dreta”

Mónica Oltra ha insistit que els dubtes sobre la seua actuació parteixen d’un procés “ideat i construït per l’extrema dreta des de la calúmnia i la mentida”.

Enfront del que afirma una interlocutòria judicial, ha negat que hi haguera “cap desprotecció de la menor”. “Això de la desprotecció de la menor no és veritat i està per demostrar-se. No és veritat. Això està en una sentència en la qual la Conselleria no és part, els funcionaris no són part, el personal del centre no és part, i on es fan una sèrie d’afirmacions basades en una sèrie d’especulacions i no en proves, que estan arrossegant-se com una veritat judicial tot i que és una especulació impròpia del principi de taxativitat que ha de presidir el dret penal”.

Al costat d’això, precisava: “Per a començar, no hi ha una interlocutòria, de moment hi ha una exposició raonada”. I recalcava que “el que hi ha és una sèrie d’actuacions i de documents”, i que aquests últims són “la prova que refuta totes les mentides”.

També ha recordat que aquesta no seria la primera vegada que es veu imputada mentre està en un càrrec públic, com ja li va ocórrer, quan era diputada, “per defensar els veïns i les veïnes del Cabanyal”. “No és la primera vegada que els poders fàctics i aquells que no suporten no estar en el poder intenten un assetjament i enderrocament. Ja està. No n’hi ha més”, ha dit la vicepresidenta, que espera que tot concloga “igual que va passar en aquella ocasió, que després ningú em va acusar i tot va quedar en res”, si bé recordava que “el que llavors es va querellar contra mi va acabar en la presó per robar els diners de la cooperació valenciana”.