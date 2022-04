L’oratge a València: quan torna la primavera

L’oratge continuarà sent fred i plujós en les pròximes hores a València, segons la previsió elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que manté l’alerta per temporal marítim amb mar brava i ones de més de 5 metres a Alacant, tot i que adverteix que “l’ona més alta” podria arribar a ser de fins “10 metres d’altura”.

Les temperatures continuaran sent excepcionalment baixes per a l’època de l’any, amb màximes que a penes superaran els 10 graus, si és que arriben a superar-los. Les mínimes fregaran els 10 °C en el litoral; i, en l’interior, no arribaran ni tan sols a la marca dels 5 °C. L’oratge, demà, a València El pronòstic de l’oratge a València per a demà dimarts, 5 d’abril, anuncia “predomini de cels nuvolosos o coberts” durant tota la jornada. La previsió de l’Aemet espera “precipitacions en la meitat sud” de la província, però “no es descarten en la resta de manera més feble i dispersa”. A la vesprada “seran més abundants” i podrien arribar “en forma de ruixat i ocasionalment acompanyades de tempesta, sense descartar que siguen fortes” de manera local. La cota de neu estarà molt baixa: entorn dels 1.000 o 1.200 metres d’altitud, mentre que les temperatures mínimes creixeran lleugerament. El vent continuarà bufant de llevant amb especial intensitat en el litoral durant les hores centrals de la jornada, encara que no s’esperen ratxes molt fortes; en la resta del territori, el vent serà suau. Pel que fa a l’oratge de demà, dimarts 5 d’abril, a València ciutat, l’Agència Estatal de Meteorologia assenyala que les precipitacions estan quasi garantides. En concret, vaticina fins a un 90 % de probabilitats de registrar pluges des de les 6.00 hores i almenys fins a la mitjanit o la matinada de dimecres. De fet, la previsió de l’Aemet és que siga precisament en les últimes hores del dia quan es produïsquen les precipitacions, que en alguns moments podrien adquirir una certa intensitat. Respecte a les temperatures a València ciutat, el termòmetre marcarà valors similars als de hui. De fet, la jornada serà molt semblant, ja que bufarà també alguna ràfega més intensa del nord-est, circumstància que avivarà la sensació de fred, amb valors tèrmics molt baixos per al mes d’abril: de nou, el mercuri es quedarà entorn dels 12 graus com a màxim, mentre que les mínimes rondaran els 8 °C.