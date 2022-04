Ximo Puig ofereix a les gasolineres finançar al 0 % la rebaixa del combustible

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut aquest matí una reunió amb representants de la Federació Mediterrània d’Estacions de Servei per a abordar la situació que travessen les gasolineres en el procés d’aplicació de la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible fixada pel Govern en el context de contenció de la inflació i de frenar l’escalada de preus de l’energia.

En aquest sentit, i davant de les dificultats que poden tindre les estacions de servei per a poder assumir de manera temporal la rebaixa, fins que millore el procediment de devolució establit pel Govern, el president ha oferit a les estacions de servei de la Comunitat Valenciana finançar, mitjançant l’Institut Valencià de Finances (IVF), el descompte que han d’aplicar en el combustible per mitjà de préstecs al 0 % d’interés, amb la qual cosa les gasolineres no patirien les tensions de tresoreria que pot suposar el fet d’haver d’avançar als consumidors la rebaixa mentre arriba la transferència del Govern.

La Generalitat és l’única comunitat autònoma que ha oferit a les empreses i als autònoms de les estacions de servei una solució per a afrontar aquest període transitori.