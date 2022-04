La Baronia entrega material a Help Ucrania

La mancomunitat de la Baronia ha entregat a l'ONG Help Ucrania cinc taules espinals d'emergències per a rescat amb la condició que puguen fer-les arribar a aquest país en el seu pròxim enviament.

«Ens vam posar en contacte amb l'ONG per a saber les necessitats que tenien a banda de menjar i roba. Ens van traslladar que aquest tipus de lliteres de fàcil neteja eren necessàries per a la gent d'ajuda sanitària en la guerra, i per això des de la mancomunitat pensem ajudar d'aquesta manera també», explicaven des de l'entitat que presideix Salva Costa.