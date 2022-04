El CSIF denuncia falta de comandaments en la Policia Local

El sindicat CSIF insta l'Ajuntament de València que agilite els nomenaments de nous comandaments en la Policia Local de València. La central sindical explica que des de fa quatre anys no hi ha relleus per a les jubilacions de comandaments, a pesar que en 2020 es va aprovar la constitució d'una borsa de millora d'ocupació que encara no s'ha activat.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que “hi ha una urgent necessitat de comandaments en la Policia Local de València”. La situació és a causa de la falta de relleu en les jubilacions, la qual cosa ha derivat en el fet que unitats en què hi havia abans tres comandaments ara només en tinguen un, la qual cosa en complica l'organització, que falten oficials o inspectors en alguns torns o que escassegen comandaments a peu de carrer. Tot això reverteix en una dificultat major per a executar els serveis i operatius a la ciutat.

El sindicat relata que davant el retard en la convocatòria d'oposicions, l'estiu de 2020 es va arribar a un acord per a constituir una borsa de millora d'ocupació en la Policia Local de València per “la urgent necessitat de provisió de comandaments del cos”, tal com reflectien les bases. El problema consisteix en el fet que, malgrat estar constituïda, transcorreguts quasi dos anys encara no ha sigut nomenat cap component d'aquesta borsa.

“Si fa dos anys hi havia una urgent necessitat de comandaments, no és difícil imaginar les mancances que hi ha en l'actualitat sobre aquest tema en la Policia Local de València”

CSIF lamenta que “una millora d'ocupació la finalitat i l'objectiu de la qual consisteix a ser un procés àgil i poc farragós per a donar resposta a un problema urgent s'ha convertit en un procediment interminable que s'ha estés en el temps més que una convocatòria per a proveir en propietat places d'oficial o d'inspector”. El sindicat, davant aquest context, subratlla que “si fa dos anys hi havia una urgent necessitat de comandaments, no és difícil imaginar les mancances que hi ha en l'actualitat sobre aquest tema en la Policia Local de València”.

La central sindical sol·licita a l'Ajuntament, “sense dilació i de manera urgent”, que “es faça efectiva la millora d'ocupació i es comence a cridar els professionals que han superat el procés i es troben a l'espera de cobrir aquestes mancances de comandaments”.