L'atur puja per primera vegada en una dècada en un març faller

L'atur al Camp de Morvedre va pujar al març per segon mes consecutiu, encara que més inquietant resulta que siga la primera vegada en una dècada que, amb la setmana fallera pel mig, s'incremente el nombre de persones en cerca activa d'ocupació. De fet, només en 2020 va passar una cosa semblant. Va ser quan va esclatar la pandèmia del coronavirus, que va provocar quasi 700 parats més respecte al mes anterior. Aquesta vegada, l'increment de la desocupació es limita al 2 %, en passar dels 5.875 als 5.995, encara que és un seriós advertiment que, malgrat l'esperançador pervindre econòmic que es dibuixa, els anuncis d'inversions no donen treball.

Com a consol queda que l'atur a la comarca després de superar el primer trimestre de l'exercici està un 0,7 % per davall de principis d'any i és un 21 % menys que el març de 2021.

Tampoc les dades globals de contractació ofereixen gran consol, ja que al març es van signar 2.137 contractes pels 2.408 del mateix període de 2021. No obstant això, no tot són males dades i en el costat positiu destaca l'estabilitat laboral, ja que més del 25 % d'aquests contractes signats durant el mes passat al Camp de Morvedre va ser de caràcter indefinit.

Altres característiques d'aquestes noves ocupacions són que més d'un terç va beneficiar menors de 30 anys i a penes una sisena part majors de 50 anys; més d'un 73 % es corresponia amb el sector serveis; o quasi el 59 % era a jornada completa. En aquest aspecte i a més de l'augment de la contractació indefinida, una altra conseqüència directa de l'última reforma laboral és l'augment del personal fix discontinu, que prèviament a penes representava un 1 % i al març va suposar més del 4 % dels contractes, segons la informació publicada pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora)

Quasi 90 aspirants es presenten a la borsa de socorristes i patró de vaixell de Sagunt

L'Ajuntament de Sagunt va posar en marxa fa un mes el procés per a renovar la borsa de coordinadors, patrons d'embarcacions i socorristes per a la temporada de platja, a la qual es van presentar 87 aspirants. Pendents de resoldre's les al·legacions, el procediment ja n'ha exclòs quasi una vintena de persones, en tots els casos per alguna mena d'incidència en el pagament de la corresponent taxa, siga per no haver-ne justificat l'abonament o per no haver acreditat que en quedaven exempts. El següent pas en aquest procediment serà la realització de dos exercicis, un escrit tipus test i un altre d'aptitud física tant en piscina com en platja. Ja només els aspirants a patró o coordinador s'hauran de sotmetre a una entrevista i finalment es computaran els mèrits obtinguts amb titulació extra o coneixement d'idiomes comunitaris.