Sánchez, davant Zelenski: "L'esperança d'Europa està hui a Ucraïna"

Espanya continuarà donant suport en "tot" el que puga a Ucraïna. Donarà suport a les sancions "més dures" contra el règim de Vladímir Putin, prestarà "ajuda humanitària i assistència financera" a Kíiv, també continuarà enviant armes. I farà força perquè el país puga ingressar en la Unió Europea. "L'esperança d'Europa està hui depositada en Ucraïna".

El poble ucraïnés pot "comptar", doncs, amb el suport ferm d'Espanya. Pedro Sánchez va insistir en aquest missatge durant la seua breu al·locució davant Volodímir Zelenski, després de la seua intervenció per videoconferència en el ple del Congrés. Un discurs en el qual el president d'Ucraïna va demanar a les empreses espanyoles que deixen de fer negocis amb Rússia i en el qual va rememorar el bombardeig de Guernica per l'aviació nazi en 1937. Era la seua crida a la consciència dels espanyols, la seua invocació a la història, com altres tantes que n'ha fet el dirigent ucraïnés davant altres parlaments del món.