Quan deixa de ploure a València i torna la primavera

Després de dues jornades plenament hivernals el sol tornarà prompte a lluir en el cel de València, on de nou es notarà que és primavera encara que el termòmetre semblara dir el contrari en els últims dies. I és que, segons la previsió de l'oratge a València per a demà dimecres, 6 d'abril, el sol farà de nou la seua aparició en l'horitzó i el vent de ponent deixarà temperatures pròpies de l'època, amb valors màxims per damunt dels 20 graus a la costa i d'entre 15 i 20 a l'interior de la província.

I, a partir d'ací, l'oratge a València continuarà recuperant-se fins a regalar jornades típicament primaverals, amb marques de fins a 25 graus aquesta setmana en alguns punts del litoral valencià, com la capital del Túria. Quin oratge farà a València demà 6 d'abril De manera més concreta, l'oratge a València demà encara serà nuvolós a primera hora, encara que a partir del migdia el cel s'anirà buidant i finalment quedarà ras a la vesprada. En la meitat sud de la província "s'esperen ruixats de matinada que tendiran a remetre ràpidament". La cota de neu romandrà entorn dels 800 i els 1.000 metres, per la qual cosa "no es descarta alguna gelada feble en punts de l'interior" del territori. No obstant això, les temperatures màximes aniran en ascens, que serà "notable en general". El vent bufarà de ponent i serà més fort "en el litoral al matí, amb intervals de moderat a l'interior a la vesprada"; durant la segona meitat del dia girarà a component sud en zones de costa, segons adverteix l'Aemet. A la ciutat de València, l'oratge serà demà fonamentalment assolellat, malgrat que durant la matinada o a primera hora del matí encara podria ploure. Però segons avancen les hores, el sol anirà apareixent pel cel fins a prendre'l pràcticament per complet. Les temperatures seran molt diferents de les de hui i les màximes faran pujar el mercuri fins als 21 graus davant dels 12 de hui. Les mínimes, per la seua banda, seran una mica més baixes que les de hui, ja que es quedaran en 7 °C. No obstant això, aquestes temperatures se circumscriuran només a les hores nocturnes.