València concedeix llicència al nou hospital de Vithas al costat de la Fe

La Regidoria d'Activitats ha donat llicència per a la construcció del nou hospital projectat pel Grup Vithas al carrer Joaquín Benlloch (89), davant de la nova Fe de Malilla. Es tracta del primer dels dos nous hospitals privats previstos en el bulevard sud, a l'entorn de la Fe de Malilla, que ja es considera un nou districte sanitari.

La llicència per a l'hospital de Vithas amb 128 llits i 15 quiròfans no ha rebut cap al·legació durant la tramitació.

El grup Nisa va anunciar la construcció d'un nou hospital en un solar comprat en Joaquín Benlloch en 2010, però no va ser fins a 2017, quan Nisa i els seus tres hospitals de la capital (València al Mar, Consuelo i 9 d'Octubre) van passar a les mans del Grup Vithas, que el projecte va tornar a agafar impuls.

Vithas va tancar en 2020 València al Mar, no obstant això, preveu mantindre la clínica del Consuelo, focus de conflictes i denúncies durant anys amb els veïns dels habitatges de l'entorn. L'empresa s'ha compromés a fer millores a les instal·lacions per a minimitzar les molèsties.

25 milions per a un altre hospital a Tres Creus

El grup biomèdic Ascires, format per les empreses Eresa, Sistemas Genómicos i Cetir, també va anunciar a la fi de 2020 la construcció d'un nou hospital en l'avinguda Tres Creus en el qual té previst invertir 25 milions d'euros. Aquest equipament sanitari, per al qual ja es tramita la llicència com a «expedient prioritari» en el Servei d'Activitats de l'Ajuntament de València, ocuparà una superfície de 2.596 metres quadrats.

El nou edifici, d'arquitectura oberta, tindrà set plantes i un aparcament subterrani amb 180 places d'estacionament. El nou hospital impulsat per l'antiga Eresa comptarà amb zona de consultes externes, hospital de dia, dues plantes d'hospitalització amb 56 habitacions individuals de 30 metres quadrats (deu amb el doble de superfície, per a pacients VIP), una planta quirúrgica i sis habitacions UCI.