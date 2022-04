Boluda s’alia amb un fons holandés per a impulsar les terminals de contenidors

Boluda Corporación Marítima i DIF Capital Partners han signat un acord pel qual el fons holandés adquirirà una participació accionarial del 49 % en la divisió de terminals de contenidors de l’empresa espanyola de serveis portuaris i naviliers. L’operació es materialitzarà mitjançant una joint venture de la qual el grup encapçalat per Vicente Boluda Fos continuarà sent l’accionista majoritari.

L’operació afecta huit terminals de contenidors situades a Canàries i la Península amb una capacitat total superior a 1,5 milions de TEU. En l’arxipèlag en té quatre a Gran Canària, Tenerife, Fuerteventura i La Palma, a més d’una concessió recent a Lanzarote. Totes brinden serveis de càrrega, descàrrega, emmagatzematge, gestió de contenidors i càrrega general. L’empresa conjunta donarà treball a uns 150 treballadors. Cada terminal compta amb el seu propi finançament sense que s’establisca deute nou en el context de la transacció, segons va detallar aquest dimarts el fons.

L’acord per a l’establiment de la joint venture inclou arranjaments específics per a invertir més en oportunitats vinculades amb el trànsit de contenidors

Expansió del negoci marítim

La cartera de terminals és clau per a atendre mercaderies de primera necessitat amb origen o destinació a Canàries. L’acord per a l’establiment de la joint venture inclou arranjaments específics per a invertir més en oportunitats vinculades amb el trànsit de contenidors. Les terminals continuaran comptant amb el suport de Boluda Lines, que desenvolupa un servei de càrrega de contenidors entre la península Ibèrica, Canàries i altres regions d’Europa i Àfrica. En aquest sentit, la joint venture ha signat un contracte a llarg termini amb la divisió de transport marítim de Boluda Corporación Marítima. La finalització de l’adquisició està subjecta a l’aprovació de les autoritats antimonopoli.

Willem Jansonius, director de DIF CIF Investments, ha assegurat en un comunicat que “ens complau anunciar l’acord a què hem arribat amb Boluda CM per a invertir en el seu negoci de terminals de contenidors.

“Les terminals de Boluda són actius d’infraestructura essencials que ofereixen serveis de càrrega les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a la península Ibèrica i les Illes Canàries. Esperem continuar fent créixer el negoci juntament amb Boluda CM, la direcció i els empleats. El nostre objectiu és treballar en estreta col·laboració amb els seus clients, les autoritats portuàries i altres parts interessades”, va agregar l’executiu.

