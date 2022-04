El consorci “en funcions” ultima l’acord per a gestionar la Marina sense el port

La Generalitat i l’Ajuntament de València ultimen l’acord per a la creació del nou consorci que gestionarà la Marina de València, en el qual la participació del Govern quedaria diferida per a una negociació posterior. La prioritat per al Consorci “en funcions” és aconseguir un acord per a refundar “tècnicament” el consorci i desembossar tant les grans concessions, entre les quals hi ha l’Estació Marítima, com els contractes que permeten resoldre el “dia a dia”, des del manteniment de la jardineria al subministrament elèctric o la seguretat.

La proposta de nou conveni que es negocia ara ajorna el debat “polític” sobre la titularitat dels terrenys almenys fins que passen les eleccions. Davant de les reticències de l’Autoritat Portuària de València (APV) a participar en la gestió de l’espai, com va plantejar el Ministeri d’Hisenda després de la seua eixida de l’ens gestor una vegada assumit pel Govern el deute (400 milions d’euros) de la Copa de l’Amèrica, en la comissió negociadora formada per tècnics de la Generalitat, de l’Ajuntament i del Consorci es planteja la possibilitat de donar-hi entrada al Ministeri de Cultura i Esport. Algunes fonts de la comissió donen per imminent l’acord per a la formació del nou ens gestor; no obstant això, la Conselleria d’Obres Públiques destaca que s’estan “acostant posicions”, però “encara no hi ha res tancat”. “Continuem negociant”.

El control de la Marina l’assumeixen, en la proposta en la qual treballa el Consorci, al 50 % la Generalitat, representada pel conseller d’Obres Públiques i Vertebració, Arcadi España, i l’Ajuntament de València. L’alcalde, Joan Ribó, mantindria la presidència de l’organisme. En paral·lel a la composició del nou òrgan gestor es negocien els usos i les fórmules de gestió dels espais de la Marina, on la làmina d’aigua, que en l’actualitat és propietat del Port, podria passar a les mans de la Generalitat, que ja gestiona altres ports no declarats d’interés general. La gestió dels amarraments és una de les principals fonts d’ingressos del Consorci, però també un dels grans embolics per resoldre, ja que des de 2017 és objecte d’una investigació en la Comissió Europea després de la denúncia d’un port esportiu privat per la concessió d’ajudes de l’Estat.

L’Associació Valenciana de Start-ups demana també un acord per a desbloquejar el nou ens gestor de la Marina de València, després de conéixer-se la retirada de recurs interposat per l’empresa belga Fosbury & Son contra la sentència que va anul·lar la concessió de l’estació marítima, amb la qual cosa s’aplana el camí perquè la proposta (Valencia Innovation District) liderada per l’associació Startup Valencia assumisca la gestió d’aquest espai després de quatre anys de litigi en els tribunals. La regidora del PP, Paula Llobet, va valorar que l’empresa belga Fosbury, que en 2021 va entrar en concurs de creditors, haja desistit en les seues aspiracions de gestionar l’edifici de la Marina i haja retirat el recurs interposat davant del Tribunal Superior de Justícia. “Per fi ha triomfat l’ecosistema emprenedor després del llarg camí que han hagut de recórrer per la malaptesa del Consorci i del Govern municipal en l’adjudicació de l’antiga estació marítima, que ha de ser el hub de referència que València necessita”, ha afirmat hui Llobet.