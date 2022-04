Els Estats Units confirmen el seu nou paquet de sancions contra Rússia

El Govern dels Estats Units, en coordinació amb els països que conformen el G7 i la Unió Europea (UE), ha anunciat aquest dimecres un nou paquet de sancions contra Rússia en represàlia per la invasió d'Ucraïna, que inclou, entre altres, una prohibició d'invertir en el país euroasiàtic.

En concret, la bateria de sancions, que arriba després de conéixer-se la matança de civils a la ciutat ucraïnesa de Butxa, està conformada per "mesures econòmiques devastadores", com la prohibició d'inversions en Rússia, i imposa les "més severes" sancions financeres contra el major banc rus i diverses de les seues empreses estatals més crítiques, així com contra funcionaris del Govern i els seus familiars.

Així, els aliats han bloquejat totalment els actius de la major institució financera russa, Sberbank, i el seu major banc privat, Alfa Bank als Estats Units, alhora que prohibeix als estatunidencs fer negocis amb tots dos.

A més, el president Joe Biden signarà pròximament una ordre executiva que prohibirà les noves inversions en Rússia per als estatunidencs, es troben on es troben. La mesura busca "aïllar més" Rússia de l'economia global i està construïda sobre la decisió de més de 600 empreses multinacionals d'abandonar el mercat rus.

D'altra banda, els Estats Units ha vetat les transaccions d'estatunidenques amb empreses estatals russes i ha congelat els seus actius sota jurisdicció del país nord-americà, cosa que "danya" la capacitat del Kremlin d'usar els recursos d'aquestes companyies per a finançar la guerra a Ucraïna. El Departament del Tresor proporcionarà els noms d'aquestes empreses aquest dijous.

Quant a les sancions imposades contra funcionaris i els seus familiars, els Estats Units els ha expulsat del seu sistema financer i ha congelat els seus actius. Es tracta de les filles adultes del president, Vladimir Putin, l'esposa i la filla del ministre d'Exteriors, Serguei Lavrov, i membres del Consell de Seguretat rus, inclòs l'expresident Dimitri Medvedev i l'actual 'premier', Mikhail Mishustin.

"Aquests individus s'han enriquit a costa dels ciutadans russos" i "alguns d'ells són responsables de proporcionar el suport necessari per a la guerra de Putin a Ucraïna", ha detallat la Casa Blanca en un comunicat.

Finalment, el Tresor estatunidenc ha prohibit a Rússia fer pagaments de deute amb fons sota la seua jurisdicció i els aliats s'han compromés a donar suport a sectors considerats "essencials" per a les activitats humanitàries que beneficien la ciutadania russa.