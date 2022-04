Festival taronja per a assegurar el factor pista

Objectiu complit. El València Basket va aconseguir tancar la fase regular de la Eurocup amb una victòria (103-71) que li permet assegurar-se la segona posició del grup B i el factor pista tant en l’eliminatòria de huitens de final com en la hipotètica de quarts. I tot malgrat tractar-se del tercer partit en cinc dies i tindre de nou les baixes de Van Rossom, Dimitrijecic i Prepelic.

Curiosament, en absència del seu millor especialista des de la línia de 6,75, els taronja van tornar a castigar una vegada i una altra la cistella visitant amb un festival de triples. Els dos primers de Claver i un altre de Puerto, sumats a un bon inici de Tobey i Pradilla, van permetre aconseguir un parcial de 15-4 que va obligar Lakovic a parar el partit. Un descans que va frenar la sagnia, però que no va impedir que els locals mantingueren diferències, amb un Tobey que sumava també de tres i superioritat en el joc interior, per a tancar el primer quart 29-16.

Dues encistellades de Jallow retallaven diferències en la tornada a la pista, però Ferrando i Dubljevic van tornar a obrir bretxa amb els seus triples i la direcció de Hermannsson i la inspiració de Tobey van ajudar a arribar al descans amb 22 punts d’avantatge (52-30).

Els taronja no tenien problemes per a frenar el joc anàrquic del Ratiopharm i eren molt superiors en rebots, assistències i percentatges de tir. Una dinàmica que es va mantindre en el tercer quart, encara que ara llavors ser Dubljevic qui va prendre el relleu d’un Tobey amb molèsties per a batre el seu rècord en la Eurocup, amb cinc triples de sis intents. L’últim quart arrancava amb el partit sentenciat (82-45) i amb Ferrando arribant fins a les 13 assistències per a batre el rècord d’un jugador taronja a Europa i ajudar l’equip a arribar a les 33 assistències. Només la lesió de Labeyrie va entelar el final.