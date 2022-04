El Govern retirarà l’obligació de portar mascareta en interiors el 19 d’abril

Per fi s’ha revelat el misteri. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha informat aquest dimecres als consellers reunits en un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que el Govern aprovarà la fi de l’obligatorietat de la mascareta en interiors en el Consell de Ministres del 19 d’abril, segons han explicat fonts autonòmiques.

No obstant això, els experts recomanen que la mascareta continue usant-se en determinats àmbits com els transports públics, els hospitals o les residències d’ancians, amb la qual cosa, previsiblement, l’executiu seguirà els seus consells a l’hora de modificar el decret que regula l’ús de la mesura de protecció enfront del coronavirus.

Diverses comunitats com la de Madrid o Catalunya fa setmanes que reclamen al Govern central que relaxe l’ús de les mascaretes pel fet que l’alta cobertura de vacunació ha provocat un descens de la incidència i que la covid cause estralls més lleus, però el Ministeri de Sanitat ha preferit, seguint també el criteri dels tècnics, esperar que passe la Setmana Santa, període en què es produeixen molts desplaçaments i aglomeracions.

En l’agenda política des de finals de febrer

Pedro Sánchez va obrir per primera vegada la porta a flexibilitzar l’ús de la mascareta en interiors el 21 de febrer, si bé la decisió s’ha anat retardant pel fet que la incidència no ha baixat tant com s’esperava i ni entre els tècnics ni entre les comunitats hi havia unanimitat sobre quan fer aquest pas. Per exemple, aquests últims dies, Andalusia i Extremadura han reclamat que s’espere unes setmanes més, atés que ha passat poc de temps des que el Govern i les comunitats van acordar modificar el sistema de vigilància i que només els malalts greus de covid i la població vulnerable facen quarantenes.

Ja no es prescriuen tests de covid a totes les persones amb símptomes, sinó només als majors de 60 anys o que siguen vulnerables, i, per tant, ja no hi ha una estadística que mesure la incidència en tota la població.