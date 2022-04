La nova unitat canina ajudarà a combatre la droga

La Policia Local de Sagunt va presentar ahir dues novetats: la nova unitat canina i el projecte de prevenció i dissuasió del consum de drogues tòxiques en joves i adolescents en entorns educatius (PRECOES). Ho va fer davant de l’alumnat de tercer de l’ESO de l’IES Camp de Morvedre, si bé el seu objectiu és anar acudint als centres per a promoure la informació i conscienciació juvenil sobre les conseqüències del consum de drogues tòxiques, així com la vigilància i el control d’aquestes conductes en els entorns educatius.

La xarrada va tractar aspectes com els efectes i les conseqüències del consum de drogues, amb especial atenció a la conducció de vehicles, així com de les sancions i conseqüències penals, les faules i la Llei de seguretat ciutadana.

El Projecte PRECOES està format per l’intendent general de la Policia Local, Rafael de Manuel, així com pels tres agents del projecte Agent Tutor i la Unitat Canina, composta per un agent i dos gossos, que actuen de manera coordinada.

La regidora de Policia Local, Natalia Antonino, ha indicat que “en l’actualitat, l’especialització de qualsevol organització és una fortalesa per a aconseguir alta eficàcia i eficiència, i, per tant, des de la Policia Local de Sagunt, volem presentar hui la unitat canina”. En aquest sentit, ha explicat que té com a objectiu principal la defensa dels animals de companyia i el compliment de les ordenances i lleis protectores d’aquests. Entre altres funcions, hi ha també la prevenció general de conductes relacionades amb les drogues tòxiques i el control, a sol·licitud sempre dels centres educatius, de la tendència de drogues tòxiques en l’interior d’aquests.

Natalia Antonino ha afegit que “és per això que hui comencem amb aquest programa de presentació de la unitat, dins de l’IES Camp de Morvedre, a petició i a sol·licitud d’aquest, per a arribar a aquests objectius dins dels centres educatius”.

A l’acte van acudir l’alcalde, Darío Moreno, l’intendent general de la Policia Local i la directora del centre, Amparo Navarro.

Després de la xarrada, es va fer una exhibició de la Unitat Canina, que estava formada per dos gossos, un pastor belga i un pastor alemany, en la qual es van fer diferents exercicis de cerca de drogues en motxilles i en vehicles, i un altre, amb persones voluntàries, de cerca de substàncies en la roba.