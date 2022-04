Alaquàs instal·la 69 nous pictogrames en comerços locals

L'Ajuntament d'Alaquàs ha instal·lat 69 nous pictogrames en establiments i negocis locals, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants CAdA. La iniciativa ha sigut possible gràcies també a la participació dels professionals, així com a l'alumnat de l'aula de Comunicació i Llenguatge del CEIP Bonavista, que s'han encarregat de comprovar que el material és l'idoni i que compleix amb el seu objectiu.

Es compleix un any des que el consistori iniciara la xarxa de pictogrames completant la instal·lació en tots els edificis municipals, com és el cas dels Horts Urbans, les Pistes de Barri, el Mercat Municipal així com en tots els centres educatius.

Aquests elements visuals homologats són de gran utilitat per a les persones amb trastorn de l'espectre autista i altres diversitats que afecten el llenguatge. Les imatges es converteixen en indicadors i faciliten la interpretació i el reconeixement dels diferents comerços, cosa que dota de major autonomia els seus usuaris i usuàries.

Aquest tipus de senyalització mitjançant pictogrames s'ha elaborat prenent com a referència el material facilitat pel Centre Aragonés de Comunicació Augmentativa i Alternativa del Govern d'Aragó i es troba reconeguda en l'àmbit nacional i internacional. També altres ajuntaments de la comarca han col·locat pictogrames en els últims anys.

D'aquesta manera, es promou la comprensió de l'entorn immediat, el moviment fàcil i segur en espais públics, l'accés a la informació i la participació en la vida comunitària de totes les persones, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.