Álex Chico presenta a València 'Los nombres impares'

L'escriptor Álex Chico Morales presenta a València la seua última novel·la, Los nombres impares (Candaya). La presentació tindrà lloc el divendres 8 d'abril a les 19.30 h a la llibreria Bangarang, situada al carrer Historiador Diago. L'autor conversarà amb Víctor Gómez Valentinos.

Álex Chico (Plasència, 1980) és llicenciat en Filologia Hispànica i DEA en Literatura Espanyola. Ha publicat els llibres de poemes Un lugar para nadie (2013), Dimensión de la frontera (2011) i La tristeza del eco (2008), a més de les plaquettes Escritura, Nuevo alzado de la ruina i Las esquinas del mar. Ha exercit la crítica literària en diversos mitjans, com ara Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Nayagua, Revista de Letras, Clarín o Ex Libris. Va ser cofundador de la revista d'humanitats Kafka. En l'actualitat exerceix de professor en un institut català i forma part del consell de redacció de Quimera.

"Los nombres impares és una narració sobre els borrosos marges de la identitat i un suggeridor exercici literari que ens planteja fins a on estem disposats a arribar per a aconseguir allò que ens hem proposat narrar. Una obra que transita entre l'assaig i la novel·la i que ens desplaça cap a altres espais fronterers: la línia que separa la realitat de la ficció, els límits entre veritat i versemblança, el desig d'autenticitat i l'ombra de la falsificació, així com el capritx del cànon i l'ostracisme al qual sotmetem determinats autors", informa l'editorial.