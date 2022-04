Arquebisbat i ajuntament acorden llevar el jardí del carrer Micalet per a evitar humitats a la catedral

L'Ajuntament de València i l'Arquebisbat han acordat posar en marxa el procés per a llevar el xicotet jardí del carrer Micalet pegat a la façana de la catedral, ja que el reg per degoteig produeix humitats a la seu, en capelles tan importants com la de Sant Vicent. Ara, el mateix consistori promourà una reunió amb la Conselleria de Cultura per a explicar l'acord i recaptar el seu suport, imprescindible en tractar-se d'un entorn protegit.

L'acord s'ha forjat en una reunió entre el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el vicari general i degà de la catedral de València, Vicente Fontestad. Segons fonts municipals, el vicari ha plantejat a l'Administració local la necessitat de llevar el jardí del carrer Micalet pegat a la façana de la catedral. Es tracta de només dues oliveres, dos tarongers i un xicotet jardí, però estan en una zona d'ombria on a penes toca el sol i el reg per degoteig -va explicar el representant de l'arquebisbat- provoca humitats al temple, concretament en algunes capelles com la del Sant Calze. Precisament les humitats són el gran maldecap a la seu, on es treballa en l'actualitat per a salvar els frescos coneguts com els Àngels Músics, afectats també per aquest problema. En el cas concret de la retirada del jardí del carrer Micalet, era una llarga reivindicació de la catedral, que ja va aconseguir que es llevara el xicotet jardí que hi havia a la plaça de la Reina al costat de la Porta dels Ferros. Reunió amb Cultura Davant la petició de Fontestad, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha donat el seu vistiplau amb almenys dues precisions. Una és que els arbres hauran de ser trasplantats en un altre lloc. I la segona és que una operació així ha de tindre el vistiplau de la Conselleria de Cultura, perquè tot l'entorn de la catedral i el Micalet té una protecció especial. El mateix Campillo, segons les fonts, ha pres les regnes del procés i ha quedat encarregat d'organitzar una reunió entre la catedral, l'ajuntament i la Direcció General de Cultura per a abordar l'assumpte. De moment ja s'ha fet el primer pas.